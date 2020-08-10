 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:39 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

На двух свердловских дорогах раньше времени завершили ремонт

В Свердловской области на двух автодорогах раньше времени завершили работы по устройству тонких слоёв покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Так, на автодороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, на участке км 51+000 - км 73+400 работы должны были подойти к концу лишь 31 августа, однако дорожники опередили график. Аналогичная ситуация произошла на автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 35+644 - км 60+000).

На время ремонта на участках было организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:39 | 11.08.2020
На двух свердловских дорогах раньше времени завершили ремонт

11:17 | 11.08.2020
Звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог

10:58 | 11.08.2020
Пять миллионов рублей потратят на праздничный салют в Екатеринбурге

10:39 | 11.08.2020
Заключённого на Урале осудили за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ИК

10:14 | 11.08.2020
На Урале скончался молодой учёный медицинского университета

09:51 | 11.08.2020
У свердловской компании за долг арестовали машину

09:27 | 11.08.2020
В уральском посёлке горела автомойка

09:06 | 11.08.2020
Свердловский «Автомобилист» со счётом 2:3 одержал победу над «Металлургом»

10.08.2020

23:38 | 10.08.2020
«Урал» уступил «Динамо» на матче в Екатеринбурге

20:50 | 10.08.2020
В Екатеринбурге задержали пять рейсов авиакомпании «Руслайн»

20:22 | 10.08.2020
Следственный комитет разыскивает екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве

19:54 | 10.08.2020
Прокуратура проверит случай с ребенком, поджегшим себя после видео в TikTok

19:32 | 10.08.2020
Музей истории Екатеринбурга устроит виртуальную прогулку в День города

19:16 | 10.08.2020
В Свердловской области проведено 9181 исследование проб на коронавирус

19:12 | 10.08.2020
В Свердловской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

18:43 | 10.08.2020
В Свердловской области бывший полицейский осужден за получение взятки

18:40 | 10.08.2020
Пермяки могут пройти тест на антитела к COVID-19 в 8 лабораториях Прикамья

18:18 | 10.08.2020
В Свердловской области ребенок поджег себя, чтобы повторить трюк из TikTok

18:06 | 10.08.2020
В Свердловской области 30656 человек пострадали от укусов клещей

17:56 | 10.08.2020
Конкурс на разработку «умных» остановок стартовал в Екатеринбурге

17:34 | 10.08.2020
Дмитрий Махонин: «Стройку социальных объектов держу на личном контроле»

17:28 | 10.08.2020
Свердловчанка погибла в аварии в Курганской области

17:14 | 10.08.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор гражданину Вьетнама, обвиняемому в организации незаконной миграции

17:01 | 10.08.2020
В Екатеринбурге эвакуировали «КомсоМолл»

16:57 | 10.08.2020
В Екатеринбурге появилась большая фигура святого врача

16:38 | 10.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

16:20 | 10.08.2020
В Свердловской области 19 тысяч гектар леса могли уйти в частные руки

16:08 | 10.08.2020
Граффити с чемпионом UFC Петром Яном появилось в Екатеринбурге

15:51 | 10.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 11 территорий Прикамья

15:51 | 10.08.2020
В Каменске-Уральском произошёл пожар в магазине

15:46 | 10.08.2020
В Перми сняли с поезда четверых пьяных пассажиров

15:24 | 10.08.2020
В Академическом в Екатеринбурге открыли новую школу

15:19 | 10.08.2020
Власти Пермского края закупят роботизированную систему диагностики онкозаболеваний

15:12 | 10.08.2020
Прокуратура проверит информацию о нахождении медицинских документов на свалке на ЕКАД

14:58 | 10.08.2020
В Прикамье возобновляется плановая госпитализация взрослого населения

14:57 | 10.08.2020
Инспекторы ГИБДД на Среднем Урале проверяют водителей мототехники

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 