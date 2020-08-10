На двух свердловских дорогах раньше времени завершили ремонт

11:39 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

В Свердловской области на двух автодорогах раньше времени завершили работы по устройству тонких слоёв покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Так, на автодороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, на участке км 51+000 - км 73+400 работы должны были подойти к концу лишь 31 августа, однако дорожники опередили график. Аналогичная ситуация произошла на автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 35+644 - км 60+000).



На время ремонта на участках было организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»