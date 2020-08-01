Конкурс на разработку «умных» остановок стартовал в Екатеринбурге

17:56 | 10.08.2020

Фото: Галина Соловьёва / «Областная газета»

Сегодня, 10 августа, в Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку дизайна остановочных пунктов общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.



Творческое соревнование пройдёт в два этапа. После приёма заявок (с 10 августа до 12 часов 28 августа 2020 года) состоится квалификационный отбор, а затем финал. Победителя конкурса жюри объявит 9 ноября 2020 года.



Цель конкурса – создать в уральской столице систему современных высокотехнологичных, функциональных, интегрированных в городскую среду остановок.



По условиям технического задания, при разработке дизайн-проекта остановочных пунктов авторам необходимо придерживаться одного стиля и единого цветового решения, а также учесть устойчивость конструкций к внешнему климатическому и механическому воздействию (в том числе к вандализму), доступность для маломобильных групп населения.



Необходимо установить табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочными системами, сервисом вызова экстренных служб, транспортными картами «ЕКАРТА», а также другое высокотехнологичное оборудование. Предусмотрят дизайнеры и места для размещения Wi-Fi-роутеров, зарядки мобильных устройств (с USB-портами), средств звукового оповещения населения и видеонаблюдения.



Конечный пункт автобуса или троллейбуса, помимо навеса, должен включать комнаты для водителей и кондукторов (в том числе для приёма пищи и санузел), а также технические помещения.



«Вся информация о творческом состязании будет размещена на Официальном портале Екатеринбурга. Письма, заявки, портфолио, дизайн-проекты претенденты смогут направлять на адрес электронной почты idea@ekadm.ru»,- обозначено на официальном портале Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»