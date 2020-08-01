В Академическом в Екатеринбурге открыли новую школу

15:24 | 10.08.2020

Фото Фёдора Серкова/екатеринбург.рф

Сегодня, 10 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с депутатами гордумы открыл школу № 79 на проспекте Академика Сахарова, 77.



«Этот объект очень важен для будущего восьмого района – Академического. Каждая из построенных школ является шагом к повышению качества жизни граждан. Эта работа – результат большого совместного труда многих людей»,- рассказал Высокинский.



Школа № 79 рассчитана на 1 200 учеников в одну смену. Архитекторы создали два отдельных входа для учеников начальных классов, а также для учеников средней и старшей школы.



В муниципальном учреждении будет работать столовая на 600 мест, создан информационно-библиотечный центр площадью 500 квадратных метров. В здании предусмотрены 20 кабинетов для начальной школы и 39 для основной и старшей, есть четыре больших и один малый спортивных зала, четыре спальни, четыре игровые комнаты для групп продлённого дня, активные рекреации, включающие зону детского скалодрома.



Создан учебный класс нового формата – мультимедийная аудитория в виде амфитеатра. Кроме того, школа будет иметь статус районного ресурсного центра по инженерно-технологическому образованию.



Здание оборудовано электронной системой доступа в классы для учителей, автоматической системой дымоудаления и пожарооповещения. Для отделки стен использованы износостойкие и экологичные материалы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»