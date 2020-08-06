В Екатеринбурге случился пожар площадью 150 квадратных метров

09:10 | 7.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Караванной на площади 150 квадратных метров сгорело одноэтажное административное здание селекционной станции садоводства.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:57 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах. До прибытия огнеборцев из горящего здания эвакуировались пять человек.



«Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости источников водоснабжения, был организован подвоз воды с расстояния в два километра», – говорится в сообщении ведомства.



Все работы на месте происшествия завершились в 06:44 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»