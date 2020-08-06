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09:10 | 7.08.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге случился пожар площадью 150 квадратных метров
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:57 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах. До прибытия огнеборцев из горящего здания эвакуировались пять человек.
«Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости источников водоснабжения, был организован подвоз воды с расстояния в два километра», – говорится в сообщении ведомства.
Все работы на месте происшествия завершились в 06:44 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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