На Урале школьник на квадроцикле врезался в дерево

12:13 | 3.08.2020

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Вчера, 2 августа, в Ревдинском районе Свердловской области в ДТП пострадал 15-летний парень на квадроцикле. Он катался с 17-летним товарищем, не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.



Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, юношу отвезли в ДМБ №9 Екатеринбурга с травмами головы и переломами костей черепа. Во время поездки школьник использовал мотоэкиперовку и мотошлем. Это позволило избежать более серьезных травм.



Оказалось, что родители парня не знали про эту поездку. Также они не знали о планах сына взять напрокат квадроцикл.



В ходе проверки сотрудники полиции выяснят порядок работы пункта проката мототехники и направят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних. Отмечается, что подросток уже стоит на специализированном учете.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»