 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:09 | 2.08.2020

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Екатеринбурга задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Его подозревают в серии грабежей в отношении пожилых граждан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, 29 июля был совершён квартирный грабёж на Степана Разина, 74. Когда престарелая женщина выходила из дверей, неизвестный сбил её с ног и проник в квартиру, где похитил золотые изделия. На следующий день преступление было совершено на Отто Шмидта,72. Там жертвой стала 90-летняя женщина. У неё забрали восемь тысяч рублей.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и на следующий день его задержать. Мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:18 | 2.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья

14:15 | 2.08.2020
В Прикамье предпринимателям продлили время получения льготных займов

14:11 | 2.08.2020
В Прикамье подтверждено еще 85 случаев COVID-19

14:09 | 2.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров

13:41 | 2.08.2020
В Екатеринбурге потерявшаяся бабушка просит найти её родственников

12:54 | 2.08.2020
В России число заражённых коронавирусом превысило 850 тысяч

12:42 | 2.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек

12:39 | 2.08.2020
На Среднем Урале от коронавируса спаслись ещё 156 человек

12:36 | 2.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 превысило 280

12:33 | 2.08.2020
В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек

12:33 | 2.08.2020
В Екатеринбурге начался суд над задержанным на акции в поддержку Хабаровска

12:13 | 2.08.2020
В Первоуральске без вести пропала пенсионерка

11:49 | 2.08.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели несколько автомобилей

11:35 | 2.08.2020
В скейт-парке в Нижнем Тагиле пострадал мальчик

11:17 | 2.08.2020
В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама

10:55 | 2.08.2020
Свердловский «Автомобилист» проведёт контрольные матчи в Уфе

10:09 | 2.08.2020
На Среднем Урале произошло страшное ДТП: есть погибший и пострадавшие

09:57 | 2.08.2020
В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина

03:58 | 2.08.2020
Пермская компания инвестирует 300 млн рублей в свое платежное приложение для самозанятых

03:56 | 2.08.2020
Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии

01.08.2020

21:18 | 1.08.2020
Задержанный в Екатеринбурге мужчина провел два часа в наручниках

21:00 | 1.08.2020
«Пермская сетевая компания» приступает к профилактике теплосетей в микрорайоне Парковый

19:20 | 1.08.2020
Задержанного на протестах в Екатеринбурге привезли в отделение полиции

18:43 | 1.08.2020
Задержанного мужчину в Екатеринбурге до сих пор не доставили в отделение полиции

18:32 | 1.08.2020
Ещё восемь новых машин получили сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге

18:15 | 1.08.2020
Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут

17:43 | 1.08.2020
Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа

16:36 | 1.08.2020
В Екатеринбурге завершилась акция протеста в поддержку Хабаровска

16:18 | 1.08.2020
Мужчину с «Фургаломобилем» попытались задержать второй раз

15:54 | 1.08.2020
Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге

15:31 | 1.08.2020
Екатеринбуржцы рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста

15:20 | 1.08.2020
Участники протестов в Екатеринбурге двинулись на площадь 1905 года

15:06 | 1.08.2020
Появились видео с акции протеста в Екатеринбурге

14:57 | 1.08.2020
Порядка 100 человек находятся на протестах около Театра драмы в Екатеринбурге

14:46 | 1.08.2020
Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге

14:37 | 1.08.2020
В Екатеринбурге начались жесткие задержания протестантов

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 