В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров

14:09 | 2.08.2020

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Екатеринбурга задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Его подозревают в серии грабежей в отношении пожилых граждан.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, 29 июля был совершён квартирный грабёж на Степана Разина, 74. Когда престарелая женщина выходила из дверей, неизвестный сбил её с ног и проник в квартиру, где похитил золотые изделия. На следующий день преступление было совершено на Отто Шмидта,72. Там жертвой стала 90-летняя женщина. У неё забрали восемь тысяч рублей.



Оперативникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и на следующий день его задержать. Мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»