В скейт-парке в Нижнем Тагиле пострадал мальчик

Накануне, 1 августа, на площадке скейт-парка в Нижнем Тагиле пострадал ребёнок. Прокуратура Ленинского района города организовала проверку.По предварительной информации, 11-летний мальчик в скейт-парке в сквере у «Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых» во время катания получил травму. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предварительной причиной стало ненадлежащее содержание спортивной площадки и спортивного оборудования.Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также ответственные за произошедшее. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Вот в таком состоянии находится скейт-парк возле Горно-металлургического колледжа, где 11-летний мальчик, катавшийся на самокате, получил травму ноги. Фото: tagilcity.ru