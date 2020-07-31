В Каменске-Уральском в ДТП погибла женщина

14:02 | 1.08.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром на пересечении автодорог «Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный» и «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло ДТП, в котором погибла женщина.



Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, женщина - водитель «Хендэ Акцент» при выезде на перекресток не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Мицубиси Аутлендер». В результате погибла пассажир «Хендэ». Она находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности, а во время столкновения вылетела из салона.



Сейчас полицейские устанавливают точные обстоятельства аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»