Уральский МХК «Авто» поражением завершил первый предсезонный турнир

20:32 | 31.07.2020

Фото: МХК «Авто»

Молодёжный хоккейный клуб «Авто» из Екатеринбурга завершил своё выступление на Кубке ХК «Салават Юлаев-2020». 31 июля команда проиграла ханты-мансийским «Мамонтам Югры» со счётом 3:0.



Всего уральская команда провела четыре матча. 27 июля по овер-тайму обыграла «Реактор» (2:1ОТ). 28 июля «Авто» со счётом 7:3 проиграл «Омским Ястребам», а 29 июля потерпел поражение в матче с «Толпаром» (7:1).



В рамках кубка 1 августа пройдут ещё две игры: «Омские Ястребы» встретятся с «Реактором», а «Толпар» с «Мамонтами Югры». По окончании всех игр будут известны результаты турнира.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»