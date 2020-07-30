Новости дня
14:45 | 31.07.2020
Фото организаторов
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Мы разные, но мы вместе»
В программу мероприятия входит путешествие по истории, традициям, культуре народов Урала, которая будет отмечена хэштегом #ДляКаждого. В честь фестиваля стартуют несколько творческих конкурсов: «Поэзия языка», фотоконкурс «Современная классика», песенный челлендж и многое другое. Кроме того, состоится викторина на темы национальных костюмов, героев мультфильмов, кулинарных загадок, истории народов Екатеринбурга.
Будет возможность выйти в прямой эфир с авторами проектов – участниками Городского конкурса «Твоя инициатива»-2020: пройти ускоренный курс татарского разговорного языка «СӘЛӘМ» с Альбиной Шаймухаметовой и мастер-класс Алёны Шабуровой «Наследие Бажова».
Чтобы стать участником фестиваля, необходимо 1 августа 2020 года с 12:00 до 17:00 зайти в официальную группу Комитета по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга в социальной сети ВКонтакте. Итоги конкурсного дня будут подведены 1 августа в 17:00.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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