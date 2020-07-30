В РФ за сутки коронавирус обнаружили у 5482 человек

13:05 | 31.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

По данным 31 июля, в России зарегистрированы 5482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболели 839 981 человек.



Больше всего заболевших в Москве (+695 человек за сутки), Свердловской области (+210), Ханты-Мансийском автономном округе (+171).



За минувшие сутки умер еще 161 пациент с COVID-19. Общее число умерших с начала распространения инфекции в России составило 13 963 человека.



За сутки из больниц выписаны 8755 пациентов. Всего выздоровели 638 410 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»