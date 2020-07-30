Ещё 606 свердловчан спаслись от коронавируса

12:49 | 31.07.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 606 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 16981 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 210 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20582 человек. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 270.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»