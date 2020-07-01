В Екатеринбурге в сентябре откроется новая поликлиника

15:45 | 30.07.2020

Фото: globalcity.info

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал открытие новой поликлиники МБУ «Центральная клиническая городская больница № 1» на улице Декабристов, 15 в сентябре.



В пресс-службе горадминистрации рассказали со ссылкой на Высокинского, что в новой больнице уже завершился монтаж основного оборудования, а также установлена большая часть медицинского оборудования. Для получения лицензий медучреждения потребуется еще полтора месяца. Планируется, что в состав больницы войдут поликлиники, расположенные на проспекте Ленина, 52 и на ул. Декабристов, 27.



«Цель, которую я поставил – провести открытие в сентябре. То есть в этом году поликлиника совершенно точно начнёт обслуживание пациентов», - заявил Высокинский.



Ожидается, что новая поликлиника сможет принимать до 850 человек в сутки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»