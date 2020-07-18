Екатеринбурженка потеряла из-за действий мошенников почти два миллиона рублей

13:38 | 19.07.2020

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

57-летняя жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 1 800 000 рублей, которые хранились на её банковских картах. Об этом женщина рассказала в отделе полиции № 9.



Заявительница сообщила, что 10 июля ей позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера, начинающегося на «499». Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что владелице карты необходимо «обезопасить» свои денежные средства, переведя их на другие счета.



Позже женщине позвонил другой человек и представился капитаном полиции. Он заявил, что в его производстве находится уголовное дело по факту попытки кражи денег с её карты, поэтому ей необходимо выполнять все указания сотрудников банка. Два дня подряд женщина снимала со своих счетов и переводила на указанные неизвестными номера крупные суммы. В итоге она потеряла 1 800 000 рублей.



В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»