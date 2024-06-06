Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Почти тысяча студентов УрФУ дружно завалила так называемый прокторинг. Нет, это не предмет, дорогие олдскульные читатели. А если и предмет – то оживленных споров между противниками и сторонниками цифровой реформы высшего образования.Студентов обвинили в массовом нарушении требований сдачи онлайн-экзаменов, которые проводятся на специальной платформе. Проще говоря – их обвиняют в списывании, использовании подсказок и различных ухищрений. Однако очень многие из получивших хвосты утверждают, что сдавали экзамены добросовестно. Незачеты стали для них крайне неприятным сюрпризом, ведь на кону, как минимум, стипендия.Студенты жалуются и на саму платформу, и в целом на организацию так называемого независимого тестового контроля результатов обучения. Кроме того, ресурс, который создан, в том числе, для упрощения коммуникации, очень некрасиво эту самую коммуникацию усложнил.Попытались разобраться в конфликте.О массовом завале экзамена по английскому языку «Вечерним ведомостям» рассказал студент ИнЭУ, который тоже оказался в числе несдавших. В списке, который распространяется в студенческих чатах, – 959 фамилий.Цифры официально подтвердили в вузе, но, пока УрФУ готовил ответ на редакционный запрос, студенты рассказали нам о новых массовых несдачах – по философии и истории. То есть число хвостов на данный момент может сильно отличаться от официальных данных.В вузе причиной завала называют «несоблюдение требований прокторинга», который применяется при независимом тестовом контроле. «Промежуточную аттестацию в форме независимого тестового контроля (НТК) проходили 6 765 студентов, из них у 959 (14,2 %) аннулированы результаты по причине несоблюдения требований прокторинга», – сообщили нам в УрФУ.В числе таких нарушений в вузе называют «перемещения по другим вкладкам в браузере, использования наушников и смартфонов, подсказки или помощь третьих лиц во время экзамена, уход без предупреждения».Студенты показали нам скрины переписок с сотрудниками. Там указаны и другие причины – слишком короткое время, затраченное на сдачу экзамена, использование запрещенного браузера, «отведение взгляда от экрана» и «неумение подготовить рабочее место». Есть и вовсе интересный момент: «несколько человек перепутали НТК с порно-стримингом», говорят в вузе, судя по переписке. Как пояснил нам один из студентов, «некоторым завалили экзамен не на основании подозрения в списывании, а за то, что они сдавали экзамен без футболок».Многие студенты говорят, что получили «уже третий незачет из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность». Такой документ (например, студенческий билет) нужно правильно сфотографировать и загрузить на ресурс перед сдачей экзамена. Студенты утверждают, что соблюдали все правила, прописанные на сайте вуза, и система не обнаружила никаких нарушений, а после оказалось, что «документ не прошел». «У нас есть предположение, что это технический сбой, из-за чего часть документов не доходит до центра независимой оценки результатов обучения УрФУ (ЦНОРО)», – говорит один из несдавших.Все не прошедшие прокторинг получили по одному баллу и были отправлены на пересдачу.Прокторинг (не путать с проктологией), простыми словами, – система контроля и наблюдения за тем, как студенты сдают экзамены в формате онлайн.«Это процедура контроля за ходом дистанционного испытания (в английском языке “proctor” — это наблюдатель на экзаменах в вузе)», – такое определение дается, например, в справочнике НИУ ВШЭ, где одними из первых внедряли такую систему.С масштабным появлением разнообразных онлайн-курсов в вузах, активным развитием образовательных платформ и, разумеется, с «оптимизацией» эта система стала крайне востребованной.Как пройти прокторинг? У разных вузов в целом похожие требования, но есть свои особенности. Так, на сайте УрФУ опубликована восьмистраничная «Инструкция по прохождению НТК онлайн» (судя по количеству восклицательных знаков, ошибок и обилию красного шрифта – информация в документе очень важная и написана была очень быстро).Студенты сдают онлайн-экзамены дистанционно, не в вузе. Например, из дома или из комнаты общежития (вообще из любого места, где есть доступ в интернет). Прежде всего, студенты должны обеспечить соответствующие технические возможности.Среди обязательных условий работы с сайтами тестирования УрФУ, например, – разрешение приема cookies в браузере, отсутствие подключения через VPN, совместимость с установленным на ПК антивирусом. Конкретно в УрФУ также требуется «только последняя версия Mozilla Firefox, установленная браузером по умолчанию». Есть также определенные требования к веб-камере, микрофону и скорости интернета.Помимо технических условий, есть требования к организации рабочего места:- Источники освещения должны обеспечивать освещенность лица- В поле зрения веб-камеры не должны находиться любые устройства для демонстрации видео (телевизор, монитор и т.п.) и- Веб-камера должна быть ориентирована так, чтобыПримерно такие же требования есть в других вузах, но в УрФУ, судя по всему, к ним подошли более творчески – так, например, «недопустимо появление в кадре домашних и диких животных, птиц, насекомых и т.п.» и «применение наручных часов». Кроме того, «студент в процессе КМ (контрольного мероприятия – прим. ред.) должен быть одет так, чтобы обнаженными оставались только голова, шея и руки», отмечают в инструкции УрФУ. Видимо, речь о том самом «недопустимом порно-стриминге».По словам студентов, некоторые требования появились только сейчас. Так, например, выгрузка фотографии студенческого билета с определенным размером фото, как говорят наши собеседники, в числе требований появилась к летней сессии, а зимой этого якобы еще не было.То есть правила игры, можно сказать, меняются на ходу, но наказание за несоблюдение неизменно – незачет и пересдача. «Невыполнение требований к организации рабочего местапорядка проведения КМ, а результат тестирования аннулируется», – предупреждает инструкция, что и было реализовано на практике.В «завальном списке» напротив каждой фамилии студента указано время, которое он затратил на выполнение заданий. Система отслеживает это автоматически. У очень многих, действительно, стоят подозрительные две-три-пять минут, хотя в целом экзамен, например, по английскому, рассчитан на полтора часа. Как такое возможно?Буквально в начале этого года в свободном доступе появился плагин для браузера, который студенты уже прозвали «волшебная палочка». Он позволяет смотреть статистику ответов – то есть то, как на тот или иной вопрос теста ответило большинство. Плагин показывает самый вероятный правильный ответ прямо на мониторе (напротив вопроса). Студенты начали активно пользоваться этим плагином, скачивают на компьютеры и действительно отстреливаются за несколько минут.К слову, на эту студенческую общероссийскую инновацию обращали внимание в том числе сами сотрудники УрФУ на недавней НПК о проблемах онлайн-образования. А разработчики одной из самых популярных в вузах систем прокторинга (кстати, коммерческой) признают, что на каждое их нововведение в сфере контроля головастые студенты всегда найдут свою «палку», научатся обманывать систему и будут на шаг впереди. Например, за несколько лет разработчики ввели контроль, который позволяет распознавать студенческие дипфейки, использование вторых мониторов и другие способы списывания. Так, к слову, появилось требование дополнительной панорамной видеосъемки всего помещения, где студент сдает экзамен.В УрФУ же, по мнению студентов, ресурс для сдачи онлайн-тестов «позволяет» массово использовать плагин из-за технической недоработки. «Одна из платформ, которую использует вуз, называется Exam. Она поддерживается специальным центром УрФУ. Проблема этого сервиса в том, что он во время экзамена может записывать только веб-камеру сдающего, но не экран (в отличие от других сервисов). Этим пользуются многие студенты. Разумеется, сотрудники вуза недовольны списыванием с помощью плагина, но вместо того, чтобы внедрить в сервис еще и прокторинг экрана, они в этом году просто “обнулили” результаты экзаменов для всех студентов, кто решал экзамен менее 30 минут или ровно полтора часа (максимальное время для прохождения экзамена», – рассказал нам один из студентов.По его мнению, такой подход, с одной стороны, справедливый, если за три минуты плагин помог нечестно ответить на все вопросы. «Но под одну гребенку также попали те, кто честно написал экзамен меньше, чем за полчаса», – говорит студент, сам пострадавший от быстрого ответа. По его мнению, в дальнейшем, если систему не доработают, студенты будут специально «задерживаться на каждом вопросе», чтобы время сдачи «казалось реалистичнее».Узнать, какой процент из тысячного списка попал под эту гребенку и сдавал честно, – невозможно, считают студенты, так как «никто не сознается в применении палки». А в вузе на этот вопрос (как и на многие другие) нам решили не отвечать.Наш вопрос о том, как и в каком формате будет организована пересдача для такого количества хвостатых студентов, в вузе проигнорировали. В студенческих чатах, между тем, нарастает паника и распространяется крайне противоречивая информация: о том, что пересдача будет не раньше сентября, по другим данным – уже началась запись «каждую пятницу в определенное время», кто-то со ссылкой на вуз утверждает, что онлайн-пересдачу отменили в принципе и будет только очная, при этом на всю тысячу хвостистов якобы выделят только 18 дней.Остается под вопросом, есть ли у вуза техническая возможность обеспечить право студентов на образование и как там планируют организовать весь этот поток. Также под вопросом стипендии бюджетников.Студенты забрасывают ЦНОРО вопросами по электронной почте (о причинах незачета, сроках пересдачи и т.п.), но там, судя по переписке (скрины есть в распоряжении редакции), очень не рады такому наплыву. «Будете мешать нам работать – забаним», «При повторном обращении о причинах непройденного прокторинга – забаним, что в дальнейшем осложнит конструктивный диалог по другим дисциплинам!», «Придете ногами на пересдачу», следует из ответов сотрудников вуза.В ответе УрФУ на наш запрос пресс-служба лаконично отмечает, что с сотрудниками вуза провели беседу. «После ознакомления с перепиской сотрудников со студентами со специалистами службы поддержки НТК проведена дисциплинарная беседа о недопустимости некорректного общения», – говорится в ответе.Тем временем среди студентов уже стали популярны стикеры с наиболее яркими цитатами сотрудников центра…На вопросы о платформе, возможных альтернативах и доработках нам в УрФУ также не ответили. Например, о том, является ли сдача и оценивание полностью автоматическими либо предполагается участие «живого проктора». Такие смешанные системы (полуавтоматические, с синхронным или пост контролем) начинают использовать в некоторых вузах, но, судя по признаниям преподавателей, система приводит порой к еще большей нагрузке на них, а не облегчают работу.Например, как призналась на НПК одна из сотрудниц вуза, оценки с одной платформы «ручками» или «полу-ручками» переносят в вузовскую систему БРС (балльно-рейтинговую систему), и если в списке слушателей курса 800 человек – выводы делайте сами.Администрации вузов требуют от преподавателей максимальное расширение онлайн-курсов и онлайн оценивания для любимой всеми «оптимизации» и экономии. В УрФУ, например, не скрывают, что «для обслуживания в полуавтоматическом режиме» оценок для курса на 800 человек «достаточно 15 преподавателей» (а иногда и просто «живых прокторов»).Между тем, чтобы экзамен был действительно результативным и списать на нем было невозможно, преподавателей просят разрабатывать «уникальные комбинированные задания», сложные, интересные, с кейсами из практики. Преподавателей, которые разрабатывают и внедряют онлайн-курсы, обещают поощрять - около 8-10 тысяч прибавки к зарплате. Но есть одно но – «только при условии успешной сдачи теста студентами»… Поэтому подавляющее большинство преподавателей, что называется, не запариваются с трудоемкими задачами и ограничиваются примитивными тестами для промежуточной аттестации.По словам преподавателей старой закалки, главную проблему цифровой реформы образования в России сейчас можно сформулировать так: студентов – очень много, квалифицированных преподавателей – очень мало и, кажется, такими темпами будет еще меньше. «Цифровая реформа стремительно уводит российскую высшую школу от традиционных "личных контактов" студента и преподавателя и делает ставку на максимальную автоматизацию процесса. Но вот парадокс: чем больше бюджетных средств поглощает эта реформа, тем больше изъянов всплывают на поверхность. Онлайн-курсы, многочисленные платформы, приложения и доступный интернет позволяют штамповать "детали" массово, но контроль качества образования требует серьезной доработки», - говорит один из преподавателей, который принципиально не погружается в цифровизацию курса.Между тем, в той же компании, которая внедряет прокторинг в российских вузах, признаются, что в зарубежных университетах уже прошли этап «тотальной автоматизации» и теперь начинают постепенно от нее отказываться, возвращаясь к смешанным и традиционным форматам обучения.Одной из главных целей развития «цифрового университета», как указано в отчетах УрФУ, - импортозамещение. Но:- сервисы Exam (это два сайта) работают на популярной платформе Moodle, ее разработали в Австралии. Несколько лет назад в России появился так называемый «Русский Moodle», «полностью совместимый с базовой системой» (правообладатели – ООО «Открытые технологии»).- импортозамещение явно не коснулось русского языка. Понятие «мудл», например, стало нарицательным и используется в том числе руководством вузов, в системе есть «задания типа Cloze» («клозе», говорят сотрудники) и защита от спуффинга. Цитата для размышления: «КМ проводится с использованием LMS Moodle и системы прокторинга». Погуглите.- Недавняя НПК о «мудле», прокторинге и прочих интерфейсах с участием УрФУ транслировалась в Ютьюбе. У спикера не получилось сразу загрузить презентацию. «Похоже, технологии не всегда на нашей стороне», – признали организаторы.