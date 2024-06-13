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«Жизньмарт» раздала миллионы отравившимся екатеринбуржцам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как и обещал основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко, клиентам, которые отравились продукцией, приобретённой в торговой сети, выплатили по миллиону рублей. Всего компенсацию от компании получили двенадцать человек.
Как сообщал Иван Зайченко ранее, желающих получить миллион рублей, было гораздо больше. Всего за компенсацией обратилось 300 человек, но после проверок выяснилось, что большинство из них попросту хитрили ради «халявы». Некоторые додумывались даже до того, что после обещанного миллиона бежали в «Жизньмарт» облизывать яйца в надежде подхватить сальмонеллёз. Но аферистов отсеяли, оставив без незаслуженных компенсаций.
Меж тем, «Жизньмарт» постепенно восстанавливается после неприятного инцидента с массовым отравлением и чередой проверок государственными органами. От услуг некоторых неблагонадёжных поставщиков торговая сеть отказалась, другие быстро устранили найденные нарушения и получили разрешение работать.
Как сообщал Иван Зайченко ранее, желающих получить миллион рублей, было гораздо больше. Всего за компенсацией обратилось 300 человек, но после проверок выяснилось, что большинство из них попросту хитрили ради «халявы». Некоторые додумывались даже до того, что после обещанного миллиона бежали в «Жизньмарт» облизывать яйца в надежде подхватить сальмонеллёз. Но аферистов отсеяли, оставив без незаслуженных компенсаций.
Меж тем, «Жизньмарт» постепенно восстанавливается после неприятного инцидента с массовым отравлением и чередой проверок государственными органами. От услуг некоторых неблагонадёжных поставщиков торговая сеть отказалась, другие быстро устранили найденные нарушения и получили разрешение работать.
«Все открытые фабрики бодро входят в производственный процесс, и по нашим расчетам уже на следующей неделе ассортимент в магазинах «Жизньмарта» восстановится на 60%», — пишет Иван Зайченко в своём телеграм-канале.
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