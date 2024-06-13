«Жизньмарт» раздала миллионы отравившимся екатеринбуржцам

«Все открытые фабрики бодро входят в производственный процесс, и по нашим расчетам уже на следующей неделе ассортимент в магазинах «Жизньмарта» восстановится на 60%», — пишет Иван Зайченко в своём телеграм-канале.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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