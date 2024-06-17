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В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома

14.22 Понедельник, 17 июня 2024
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Депутаты Госдумы предложили изменить подход к необходимой самообороне, если речь идет о защите своего дома.

Соответствующий законопроект в понедельник внесла группа депутатов.

«Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство России принцип "мой дом - моя крепость", который сейчас такого закрепления не имеет. Рассматриваемый законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и призван фактически переломить судебную практику в пользу граждан», - отмечается в пояснительной записке.

Речь идет о так называемом превышении пределов самообороны, в результате которого жертвы сами становятся обвиняемыми по уголовной статье.

В пояснении к документу приводится красноречивая судебная статистика. Так, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2021 году по статье 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 428 человек и только один был оправдан. В 2022 году по той же статье осудили 214 человек, оправдали только двоих.

По статье о причинении тяжкого и среднего вреда здоровью при превышении самообороны (114 УК РФ) в 2021 году осуждены 418 человек, оправдательных приговоров - ноль. В 2022 году по этой статье осудили примерно столько же - 426 человек, семеро были оправданы.

«Оправдательные приговоры чаще выносят при освещении таких случаев в средствах массовой информации и их широком общественном резонансе», - отмечают авторы законопроекта.

При действующих нормах нападающий находится «в более выгодном положении», чем его жертва, считают авторы. «Согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. И получается, что нападающие при этом находятся в более выгодном положении, ведь именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность», - обращают внимание депутаты.

То есть человек, в чей дом проник злоумышленник, должен быстро оценить, угрожает ли ему или близким насилие, опасна ли угроза, чтобы, защищаясь, не превысить самооборону. Правда, сейчас есть исключения, которые касаются «неожиданного нападения» (например, ночью), когда хозяин дома не смог быстро «оценить степень и характер опасности».

«Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в eго жилище», - предлагают авторы инициативы. Жилищем предлагается считать место постоянного или временного проживания, а также место пребывания.

Депутаты подчеркивают, что предлагаемая норма фактически закрепляет подход Верховного Суда к презумпции невиновности защищающегося (озвучен на Пленуме в мае 2022 года). «Гражданин, который защищает себя на территории своего жилища при явной или потенциальной угрозе, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых», - говорится в законопроекте.

Добавим, что авторы инициативы также обращают внимание на важность принятия закона «в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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