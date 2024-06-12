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Екатеринбуржцы пожаловались на горы срезанного асфальта у метро Машиностроителей
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Эльмаша пожаловались на горы срезанного асфальта, которые уже третью неделю лежат вдоль улицы Фронтовых бригад. Причём всё это «добро» находится непосредственной близости от вестибюля станции метро Машиностроителей, где ходит много людей.
При этом табличек в этом месте о сроках работ и подрядчике житель Орджоникидзевского района, рассказавший «Вечерним ведомостям» о проблеме, не увидел.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга, комментируя эту ситуацию, сообщили, что там ведётся благоустройство территории сквера «Дружбы народов», которое проводит местная администрация, как заявляется, с учётом пожелания жителей района. Завершить ремонтные работы пообещали к концу июня.
Напомним, что накануне жители Юго-Запада не без удивления обнаружили, что тротуар и велодорожка по улице Волгоградской стали местом установки забора.
При этом табличек в этом месте о сроках работ и подрядчике житель Орджоникидзевского района, рассказавший «Вечерним ведомостям» о проблеме, не увидел.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга, комментируя эту ситуацию, сообщили, что там ведётся благоустройство территории сквера «Дружбы народов», которое проводит местная администрация, как заявляется, с учётом пожелания жителей района. Завершить ремонтные работы пообещали к концу июня.
Напомним, что накануне жители Юго-Запада не без удивления обнаружили, что тротуар и велодорожка по улице Волгоградской стали местом установки забора.
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