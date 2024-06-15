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Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Автоградбанк», зарегистрированного в Татарстане.
По данным регулятора, кредитная организация нарушила ряд законов и нормативных актов, в том числе «допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Деятельность АО "Автоградбанк" характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств», - отмечается в релизе.
В банке России утверждают, что кредитная организация обслуживала клиентов, которые участвовали в «подозрительных операциях в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот».
Вкладчикам сообщили, что суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
По величине активов «Автоградбанк» занимал 218 место в банковской системе РФ (по данным на июнь текущего года), добавили в пресс-службе регулятора.
По данным регулятора, кредитная организация нарушила ряд законов и нормативных актов, в том числе «допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Деятельность АО "Автоградбанк" характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств», - отмечается в релизе.
В банке России утверждают, что кредитная организация обслуживала клиентов, которые участвовали в «подозрительных операциях в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот».
Вкладчикам сообщили, что суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
По величине активов «Автоградбанк» занимал 218 место в банковской системе РФ (по данным на июнь текущего года), добавили в пресс-службе регулятора.
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