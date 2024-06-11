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Новая выставка откроется на Мемориале жертвам политических репрессий

18.36 Четверг, 20 июня 2024
Фото научного отдела МИЕ
Всего пара дней осталась до открытия новой выставки, посвящённой истории изучения массовых захоронений расстрелянных под Екатеринбургом. Экспонаты её будут выставлены там, на Мемориале жертвам политических репрессий.

Мемориал жертвам политических репрессий находится на двенадцатом километре Московского тракта (поэтому в народе его часто называют просто «Двенадцатым километром»). В этом месте были обнаружены массовые захоронения людей со следами огнестрельных ранений. При исследований трупов, изысканий в архивах, по свидетельствам очевидцев было установлено, что в 30-ые годы прошлого века, в годы сталинских репрессий, расстрелянных людей сбрасывали в шурфы, оставшиеся после дореволюционных работ, и закапывались без могильных камней или каких-либо ещё знаков, указывающих на массовое захоронение. Всего удалось обнаружить около двух тысяч тел репрессированных.

Истории обнаружения и изучения массовых захоронений на Двенадцатом километре и посвящена выставка «Зона особого назначения». Основу экспозиции составят артефакты, найденные во время поисковых работ в районе Мемориала, а также документы с данными о количестве захороненных, их профессиональной деятельности при жизни и поводах для смертных казней. Откроется выставка в субботу, 22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби.

«Этой выставкой мы восстанавливаем деятельность Музея на Мемориале, который фактически не эксплуатировался с 2016 года. Планируется, что этот филиал будет работать в тёплое время, до начала ноября», — говорит Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга, ставшего организатором проекта совместно с Государственным архивом административных органов Свердловской области, Службой городских кладбищ, Центром Документации Общественных Организаций Свердловской области и Отделом по делам архивов администрации Екатеринбурга.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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