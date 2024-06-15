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Посоветовать спрятать тело Далера Бобиева мог супруг обвиняемой в его убийстве опекунши

14.01 Четверг, 20 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
Стали известные новые обстоятельства смерти и исчезновения шестилетнего Даера Бобиева. По данным «КП-Екатеринбург», посоветовать спрятать тело мальчика мог супруг обвиняемой в убийстве опекунши Вероники Наумовой.

«Она позвонила ему и сказала, что его убила сестра. Но сама она не знает, как это случилось. После этого Наумов приезжал домой в отпуск, зная, что тело мальчика в гараже»,

рассказал адвокат юридического альянса «Легат» Илкин Амиров.


Такой совет, по данным издания, Александр Наумов дал, когда находился в зоне боевых действий.

Официального подтверждения этой информации нет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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