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Посоветовать спрятать тело Далера Бобиева мог супруг обвиняемой в его убийстве опекунши
Фото: Вечерние ведомости
Стали известные новые обстоятельства смерти и исчезновения шестилетнего Даера Бобиева. По данным «КП-Екатеринбург», посоветовать спрятать тело мальчика мог супруг обвиняемой в убийстве опекунши Вероники Наумовой.
Такой совет, по данным издания, Александр Наумов дал, когда находился в зоне боевых действий.
Официального подтверждения этой информации нет.
«Она позвонила ему и сказала, что его убила сестра. Но сама она не знает, как это случилось. После этого Наумов приезжал домой в отпуск, зная, что тело мальчика в гараже»,
– рассказал адвокат юридического альянса «Легат» Илкин Амиров.
Такой совет, по данным издания, Александр Наумов дал, когда находился в зоне боевых действий.
Официального подтверждения этой информации нет.
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