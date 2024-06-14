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Валерий Сухих: Новая налоговая мера станет значимой поддержкой не только для предприятий, но и для техникумов и колледжей

11.45 Четверг, 20 июня 2024
zsperm.ru
Депутаты краевого парламента в первом чтении поддержали инициативу губернатора Прикамья Дмитрия Махонина об инвестиционном налоговом вычете. Он будет доступен предприятиям, которые помогают учреждениям среднего профессионального образования.

Проектом закона предлагается предоставить инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего специального образования – участникам федерального проекта «Профессионалитет».

В случае принятия законопроекта во втором чтении право на применение инвестиционного налогового вычета для указанной категории налогоплательщиков будет предоставлено с 1 января 2025 года. Размер вычета на прибыль организаций составит не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО. При этом размер ставки налога на прибыль организаций при расчете величины налогового вычета составит 10%.

Инвестиционный налоговый вычет нельзя будет получить на имущество, приобретенное в результате реорганизации или ранее бывшего в эксплуатации, а также на легковые автомобили.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, новая налоговая мера станет значимой поддержкой не только для предприятий, но и для техникумов и колледжей. «Предприятия региона, будучи крупными работодателями, заинтересованы в подготовке профессиональных кадров. В регионе действуют не только целевые программы обучения, но и промышленные предприятия предоставляют оборудование и свои производственные площадки для практики студентов. Введение новой льготы должно улучшить материальную базу образовательных учреждений, ведь от неё напрямую зависит уровень профессиональной подготовки кадров», – отметил спикер.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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