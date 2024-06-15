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Администрацию Екатеринбурга оштрафовали за проведение ярмарки у себя под окнами
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Мировая судья судебного участка №2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина признала мэрию Екатеринбурга нарушителем требований к антитеррористической защищенности территорий (часть 1 статьи 20.35 КоАП).
Причиной стало проведении ярмарки выходного дня на площади 1905 года в начале апреля.
Напомним, сразу после теракта в «Крокус сити холле» власти Свердловской области решили приостановить до 13 мая проведение ярмарок, не отвечающим необходимым условиям обеспечения безопасности.
Но ярмарка на площади 1905 года состоялась. В мэрии настаивали, что безопасность была обеспечена должным образом – с помощью охраны и видеонаблюдения, но Зиганшина заняла сторону лица, составившего протокол, и назначила штраф в размере 100 тысяч рублей. Это минимально возможная сумма (максимальная – 500 тысяч). В мэрии с решением не согласны и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.
К слову, ярмарки в период ограничений проводились не только на площади 1905 года, но и в спальных районах города – «Вечерние ведомости» публиковали большой материал про это в некоторых аспектах странное явление торговой жизни уральской столицы.
Причиной стало проведении ярмарки выходного дня на площади 1905 года в начале апреля.
Напомним, сразу после теракта в «Крокус сити холле» власти Свердловской области решили приостановить до 13 мая проведение ярмарок, не отвечающим необходимым условиям обеспечения безопасности.
Но ярмарка на площади 1905 года состоялась. В мэрии настаивали, что безопасность была обеспечена должным образом – с помощью охраны и видеонаблюдения, но Зиганшина заняла сторону лица, составившего протокол, и назначила штраф в размере 100 тысяч рублей. Это минимально возможная сумма (максимальная – 500 тысяч). В мэрии с решением не согласны и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.
К слову, ярмарки в период ограничений проводились не только на площади 1905 года, но и в спальных районах города – «Вечерние ведомости» публиковали большой материал про это в некоторых аспектах странное явление торговой жизни уральской столицы.
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