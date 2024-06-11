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Спасшегося при пожаре на Союзной в Екатеринбурге приговорили к четырём годам лишения свободы
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге мужчину, которому повезло спастись при пожаре в многоквартирном доме на улице Союзной, приговорили к четырём годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Уголовное дело, о котором идёт речь, никак не связано с пожаром.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 2 июня 2023 года он получил от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделили в отдельное производство, синтетический наркотик общей массой не менее 21,09 грамма, который он расфасовал по 23 сверткам.
Однако уже на следующей день, 3 июня 2023 года, его задержали. К занятию мужчины проявили интерес сотрудники полиции. Заметив это, осуждённый выбросил из окна 18 свёртков и попытался скрыться, но в итоге его задержали, а запрещённое вещество изъяли.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело, о котором идёт речь, никак не связано с пожаром.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 2 июня 2023 года он получил от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделили в отдельное производство, синтетический наркотик общей массой не менее 21,09 грамма, который он расфасовал по 23 сверткам.
Однако уже на следующей день, 3 июня 2023 года, его задержали. К занятию мужчины проявили интерес сотрудники полиции. Заметив это, осуждённый выбросил из окна 18 свёртков и попытался скрыться, но в итоге его задержали, а запрещённое вещество изъяли.
«Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,
– сказали в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
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