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В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Благовещенске произошло серьезное ДТП.
Автомобиль на большой скорости сбил пешеходов на тротуаре. Видео публикуют местные каналы.
Сообщается, что перед этим автомобиль столкнулся с мотоциклом. Информация о пострадавших уточняется, предварительно ранены шестеро.
Местные издания пишут, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также сообщается о четырех погибших. Информация уточняется.
Официальных комментариев пока нет.
Автомобиль на большой скорости сбил пешеходов на тротуаре. Видео публикуют местные каналы.
Сообщается, что перед этим автомобиль столкнулся с мотоциклом. Информация о пострадавших уточняется, предварительно ранены шестеро.
Местные издания пишут, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также сообщается о четырех погибших. Информация уточняется.
Официальных комментариев пока нет.
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