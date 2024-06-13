В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Благовещенске произошло серьезное ДТП.Автомобиль на большой скорости сбил пешеходов на тротуаре. Видео публикуют местные каналы.Сообщается, что перед этим автомобиль столкнулся с мотоциклом. Информация о пострадавших уточняется, предварительно ранены шестеро.Местные издания пишут, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также сообщается о четырех погибших. Информация уточняется.Официальных комментариев пока нет.