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В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет

12.43 Понедельник, 17 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывший чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет, задержан в Московской области по делу о хищении более двух миллиардов рублей.

По данным ФСБ РФ, речь о бывшем начальнике департамента административной работы министерства сельского хозяйства Олеге Донских. Он находился в международном розыске.

«Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», - сообщают также в официальном телеграм-канале МВД РФ.

По данным ведомства, в 2007 и 2008 годах «злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты». «Кроме того, они присвоили средства, полученные от "Росагролизинг" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы», - говорится в сообщении ведомства. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.

Соучастники, предприниматели из Липецкой области, были задержаны ранее, в 2017 году судом они были признаны виновными. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 9 и 11,5 лет.

Олегу Донских обвинение было предъявлено заочно. По данным МВД, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Сейчас правоохранители устанавливают «возможных соучастников», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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