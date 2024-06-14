В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывший чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет, задержан в Московской области по делу о хищении более двух миллиардов рублей.По данным ФСБ РФ, речь о бывшем начальнике департамента административной работы министерства сельского хозяйства Олеге Донских. Он находился в международном розыске.«Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», - сообщают также в официальном телеграм-канале МВД РФ.По данным ведомства, в 2007 и 2008 годах «злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты». «Кроме того, они присвоили средства, полученные от "Росагролизинг" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы», - говорится в сообщении ведомства. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.Соучастники, предприниматели из Липецкой области, были задержаны ранее, в 2017 году судом они были признаны виновными. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 9 и 11,5 лет.Олегу Донских обвинение было предъявлено заочно. По данным МВД, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.Сейчас правоохранители устанавливают «возможных соучастников», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.