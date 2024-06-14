Возрастное ограничение 18+
8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Микроавтобус, легковушка и две фуры столкнулись в Шиловском районе Рязанской области. Трагедия произошла на трассе М-5 «Урал», сейчас на месте происшествия временно организовано реверсивное движение и работают экстренные службы.
«В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении Рязанской прокуратуры.
На место происшествия выехал заместитель прокурора области, проводится проверка по факту ДТП.
«В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении Рязанской прокуратуры.
На место происшествия выехал заместитель прокурора области, проводится проверка по факту ДТП.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию