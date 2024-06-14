8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области

Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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Микроавтобус, легковушка и две фуры столкнулись в Шиловском районе Рязанской области. Трагедия произошла на трассе М-5 «Урал», сейчас на месте происшествия временно организовано реверсивное движение и работают экстренные службы.«В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении Рязанской прокуратуры.На место происшествия выехал заместитель прокурора области, проводится проверка по факту ДТП.