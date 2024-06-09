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В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, среди них двое детей.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области. Семь человек госпитализированы.
Официальных комментариев от МВД по региону до сих пор нет. Местные издания пишут, что на месте ДТП много машин полиции и скорые.
В телеграм-каналах распространяется информация, что водитель минивэна был пьян.
В пятницу автомобиль на большой скорости влетел в проходящих по тротуару людей.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области. Семь человек госпитализированы.
Официальных комментариев от МВД по региону до сих пор нет. Местные издания пишут, что на месте ДТП много машин полиции и скорые.
В телеграм-каналах распространяется информация, что водитель минивэна был пьян.
В пятницу автомобиль на большой скорости влетел в проходящих по тротуару людей.
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