Екатеринбуржцы стали в шесть раз чаще обращаться к риэлторам за подбором недвижимости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В 6 раз чаще жители Екатеринбурга стали обращаться к риэлторам за подбором недвижимости, и в 4 раза – к специалистам за юридической проверки жилья.Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Услуги». Всего, по их информации, за год, с мая 2023 по май 2024, общий спрос на услуги риэлторов в уральской столице увеличился в 3.5 раза, а услуга по подбору жилья стала 11 раз популярнее. Предложение, как отмечают эксперты, увеличилось соответственно спросу.Юристы тоже стали более востребованными. За составлением договоров аренды и купли продажи екатеринбуржцы стали обращаться в 4 раза чаще. Также в 4 раза чаще юристов стали привлекать к сопровождению сделок с недвижимостью. При этом предложение юридических услуг в целом за год увеличилось всего на 107%.