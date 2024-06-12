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В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги.
Его подозревают в коррупции, сообщили в суде.
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» обвиняется в получении крупной взятки через посредников. Деньги предполагались за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателей и за общее покровительство по службе.
«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно», - сообщили в Свердловском районном суде Иркутска.
Сумму взятки и другие детали дела в суде не называют.
Его подозревают в коррупции, сообщили в суде.
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» обвиняется в получении крупной взятки через посредников. Деньги предполагались за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателей и за общее покровительство по службе.
«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно», - сообщили в Свердловском районном суде Иркутска.
Сумму взятки и другие детали дела в суде не называют.
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