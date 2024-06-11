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На четыре месяца закроют улицу Антона Валека в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по улице Антона Валека. Это связано со строительством многофункционального центра. Речь идёт об участке от Урицкого до Володарского.
Перекрытие будет организовано с 1 июля до 31 октября.
Объезжать закрытый участок предлагают по улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина.
«На предстоящем этапе закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на этой улице»,
– объяснили в мэрии.
Перекрытие будет организовано с 1 июля до 31 октября.
Объезжать закрытый участок предлагают по улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина.
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