На четыре месяца закроют улицу Антона Валека в Екатеринбурге





– объяснили в мэрии. «На предстоящем этапе закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на этой улице»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по улице Антона Валека. Это связано со строительством многофункционального центра. Речь идёт об участке от Урицкого до Володарского.Перекрытие будет организовано с 1 июля до 31 октября.Объезжать закрытый участок предлагают по улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина.