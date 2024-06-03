В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывший начальник филиала ФГБУ ЦЖКУ (Центральное жилищно-коммунальное управление) Минобороны и его заместитель получили девять и восемь лет строгого режима по статье о взятке.Приговор вынес судья Преображенского районного суда Москвы.Как сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции, бывший начальник жилищно-коммунального управления при Минобороны Сергей Харитонов признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).«Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет», - говорится в сообщении.Его бывший заместитель Роман Митюрев также признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Суд также взыскал в доход государства сумму полученной взятки - 30 миллионов рублей.Как указано на сайте оборонного ведомства, основной целью деятельности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны является «содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации».Так, в списке основных видов деятельности управления - очистка воды для питьевых и промышленных нужд («доведение ее до питьевого качества»), производство и распределение электроэнергии, управление недвижимым имуществом и т.п.