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Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
Фото: kremlin.ru
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку.
Сообщение опубликовано на странице в ВК.
"Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора", - заявил в видеообращении к жителям глава региона.
Он пообещал продолжить "делать все для развития родной земли". Подробностей о своих дальнейших карьерных планах Азаров не привел.
В обращении он заявил, что основные цели, которые были определены в регионе шесть лет назад, достигнуты.
Азаров возглавлял регион с 2018 года (в 2017 году был врио губернатора).
Напомним, накануне об уходе с поста заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Сообщение опубликовано на странице в ВК.
"Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора", - заявил в видеообращении к жителям глава региона.
Он пообещал продолжить "делать все для развития родной земли". Подробностей о своих дальнейших карьерных планах Азаров не привел.
В обращении он заявил, что основные цели, которые были определены в регионе шесть лет назад, достигнуты.
Азаров возглавлял регион с 2018 года (в 2017 году был врио губернатора).
Напомним, накануне об уходе с поста заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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