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Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Дума Томска рассмотрит вопрос о досрочном лишении полномочий депутата Ксении Фадеевой.
Этот пункт указан в повестке заседания, запланированного на завтра, 11 июня. «Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата думы города Томска седьмого созыва Фадеевой К.В. в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении нее 28 мая текущего года», - говорится в пояснении к проекту решения на сайте томской думы.
Напомним, в конце декабря прошлого года депутата Фадееву приговорили к девяти годам колонии по статье об организации деятельности экстремистского сообщества, ранее Фадеева была включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Дело было возбуждено в связи с участием Фадеевой в деятельности признанных экстремистскими штабов Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Гособвинение запрашивало для депутата 10,5 года колонии.
На сайте думы Томска Ксения Фадеева числится в списке действующих депутатов. По информации с сайта, Ксения родилась в 1992 году, окончила Томский госуниверситет, международный факультет управления, «антикризисное управление». Входит в состав комитетов по бюджету и городского хозяйства.
Депутатом стала в 2020 году.
Этот пункт указан в повестке заседания, запланированного на завтра, 11 июня. «Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата думы города Томска седьмого созыва Фадеевой К.В. в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении нее 28 мая текущего года», - говорится в пояснении к проекту решения на сайте томской думы.
Напомним, в конце декабря прошлого года депутата Фадееву приговорили к девяти годам колонии по статье об организации деятельности экстремистского сообщества, ранее Фадеева была включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Дело было возбуждено в связи с участием Фадеевой в деятельности признанных экстремистскими штабов Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Гособвинение запрашивало для депутата 10,5 года колонии.
На сайте думы Томска Ксения Фадеева числится в списке действующих депутатов. По информации с сайта, Ксения родилась в 1992 году, окончила Томский госуниверситет, международный факультет управления, «антикризисное управление». Входит в состав комитетов по бюджету и городского хозяйства.
Депутатом стала в 2020 году.
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