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На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На выборах в Европарламент лидирует правоцентристская Европейская народная партия. По предварительным результатам, она получает 184 мандата (из 720), следует из последних опубликованных данных.
Явка на выборах предварительно составила 51%.
Предварительные итоги:
• Европейская народная партия (христианские демократы) — 184 места
• Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) — 139
• «Обновляя Европу» (либеральные партии) — 80
• Европейские консерваторы и реформисты — 73
• партии из фракции «Идентичность и демократия» — 58
• Зеленые-Европейский свободный альянс — 52
• независимые депутаты — 45
• Европейские левые — 36
• прочие — 53
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». «Ни одно большинство не может быть сформировано без Европейской народной партии. Мы остановим их»,— сказала глава Еврокомиссии (цитата по AFP).
Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне проигрыша его партии распустил Национальную ассамблею. Он объявил внеочередные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Последний раз президент Франции распускал нижнюю палату парламента в 1997 году, отмечают европейские издания. Во Франции лидирует Жордан Барделля, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Явка на выборах предварительно составила 51%.
Предварительные итоги:
• Европейская народная партия (христианские демократы) — 184 места
• Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) — 139
• «Обновляя Европу» (либеральные партии) — 80
• Европейские консерваторы и реформисты — 73
• партии из фракции «Идентичность и демократия» — 58
• Зеленые-Европейский свободный альянс — 52
• независимые депутаты — 45
• Европейские левые — 36
• прочие — 53
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». «Ни одно большинство не может быть сформировано без Европейской народной партии. Мы остановим их»,— сказала глава Еврокомиссии (цитата по AFP).
Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне проигрыша его партии распустил Национальную ассамблею. Он объявил внеочередные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Последний раз президент Франции распускал нижнюю палату парламента в 1997 году, отмечают европейские издания. Во Франции лидирует Жордан Барделля, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен.
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