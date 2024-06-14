Торговца «палёным» алкоголем лишили в Екатеринбурге свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился суд над одним из производителем и торговцев незаконной алкогольной продукции, которая изготавливалась в свердловском посёлке. Подсудимый вместе с подельниками успел пустить в оборот «палёнки» на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей.На процессе, который проходил в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, были обнародованы некоторые любопытные детали «алкогольного» дела. Так, «самогонщики» оборудовали целый винзавод на территории одного из посёлков в Свердловской области. Для изготовления своего пойла они подключились к водной скважине. Туда же завезли пластиковые ёмкости, фильтры механической очистки, наливные устройства, стеклянную тару, этикетки, коробки, спирт, пищевые добавки. Работали не сами, а нанимали иностранных граждан, убеждая их в законности производства. Работникам они выплачивали зарплату. Готовую же продукцию складировали в разных точках Свердловской области.Судили пока только одного из изготовителей «палёнки» — 58-летнего мужчины. Уголовные дела на двух его подельников выделены в отдельные производства. Попавшегося же судья решил наказать «путёвкой» в колонию общего режима, где тот будет «отдыхать» ближайшие два с половиной года. Кроме того, подсудимый выплатит штраф в размере 200 тысяч, что довольно мало, с учётом того размеров прибыли, которую самогонщики получали от своей незаконной (и попросту общественно вредной) деятельности.