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Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
Фото: Вечерние ведомости
Согласно заявлению Росалкогольтабакконтроля, продажи игристых вин в России за январь-май этого года выросли на 13,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 11,9%, виноградных - на 3,3%,.
Всего за этот период было продано 8,319 миллиона декалитров игристого, 569,8 тысячи декалитров ликерных и 22,77 миллиона декалитров виноградных вин, рассказывают в Росалкогольтабакконтроле. Продажи коньяка выросли до 5,823 миллиона декалитров, водки – до 31,051 миллиона декалитров.
В целом продажа алкоголя увеличились до 93,524 миллиона декалитров, и это без учета пивных напитков, сидров и медовухи.
Всего за этот период было продано 8,319 миллиона декалитров игристого, 569,8 тысячи декалитров ликерных и 22,77 миллиона декалитров виноградных вин, рассказывают в Росалкогольтабакконтроле. Продажи коньяка выросли до 5,823 миллиона декалитров, водки – до 31,051 миллиона декалитров.
В целом продажа алкоголя увеличились до 93,524 миллиона декалитров, и это без учета пивных напитков, сидров и медовухи.
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