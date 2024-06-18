Возрастное ограничение 18+
У «Брусники» в Екатеринбурге поломался кран
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Строительный кран со сломанной стрелой заметили вчера, 19 июля, жители Екатеринбурга. Правда, представители застройщика сделали вид, что ничего особенного не произошло.
«Стрела опустилась», — так мягко обозначили происшествие представители компании «Брусника», которая занимается возведением жилого комплекса «Южные кварталы». Хотя на опубликованной телеграм-каналом «Екатеринбург ЧП» фотографии прекрасно видно, что стрела башенного крана «опустилась» внештатно, с разрывом и деформацией металлической конструкции.
Возведение жилого комплекса «Южные кварталы» ведётся «Брусникой» на улице Московской. Сдать в эксплуатацию его намерены в третьем квартале 2026 года.
«Стрела опустилась», — так мягко обозначили происшествие представители компании «Брусника», которая занимается возведением жилого комплекса «Южные кварталы». Хотя на опубликованной телеграм-каналом «Екатеринбург ЧП» фотографии прекрасно видно, что стрела башенного крана «опустилась» внештатно, с разрывом и деформацией металлической конструкции.
«Вчера около 16:00 произошла нештатная ситуация, в результате которой опустилась стрела крана. Повреждений на площадке нет, никто не пострадал. На срок строительства инцидент никак не повлияет», — приводит комментарий от компании-девелопера телеграм-канал.
Возведение жилого комплекса «Южные кварталы» ведётся «Брусникой» на улице Московской. Сдать в эксплуатацию его намерены в третьем квартале 2026 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура взяла на контроль ДТП в Екатеринбург, где водитель влетел в 3 пешеходов возле магазина
16 июня 2024
16 июня 2024
Екатеринбургский комитет по транспорту анонсировал закупку автобусов особо большого класса
20 июня 2024
20 июня 2024