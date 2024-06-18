У «Брусники» в Екатеринбурге поломался кран

«Вчера около 16:00 произошла нештатная ситуация, в результате которой опустилась стрела крана. Повреждений на площадке нет, никто не пострадал. На срок строительства инцидент никак не повлияет», — приводит комментарий от компании-девелопера телеграм-канал.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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