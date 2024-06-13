В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Мурманской области недалеко от города Апатиты упал гидроплан, пилот погиб.В ночь на понедельник в районе населенного пункта Тик-Губа (2 км от города Апатиты) на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан «Орион-11», сообщили ранее в МЧС РФ.Гидроплан находился на глубине 4-5 метров. Пилота искали почти два десятка специалистов с помощью 8 единиц техники.Позже в ведомстве сообщили, что тело пилота извлекли водолазы.«Гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним», - добавили в МЧС.