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Исследование: сайты инвестиций и популярных брендов мошенники подделывают чаще всего

21.24 Четверг, 20 июня 2024
Свыше 70% фишинговых ссылок в сети приходится сегодня на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов, показала совместная аналитика МегаФона и Яндекс Браузера.

Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Ещё 10% - это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru.

Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.

Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов отмечает, что для максимальной безопасности пользователям рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль.

Этой весной МегаФон и Яндекс Браузер запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. Специалисты обеих компаний ежемесячно передают друг другу список из нескольких тысяч подозрительных ресурсов, которые МегаФон выявляет с помощью умных алгоритмов и аналитики больших данных, а Яндекс Браузер - генеративных нейросетей нового поколения. Это позволяет взаимно обогатить базу опасных сайтов и усилить защиту пользователей от интернет-мошенников.

Ежедневно МегаФон и Яндекс Браузер выявляют более 600 новых мошеннических доменов, цель которых - украсть данные пользователей. При переходе на эти ресурсы появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости

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