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В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Карачаево-Черкесской республике задержали членов преступной группы, в которую входили высокопоставленные представители власти и силовики.
Их подозревают в крупном хищении бюджетных средств, которые были выделены на развитие сельского хозяйства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», - говорится в сообщении ведомства.
Должности задержанных, количество членов организованной группы, а также другие детали дела там не уточняют.
«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР". Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 млн. руб.», - добавили в центре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
У членов группы «обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность», без подробностей сообщают в ведомстве.
Проводятся мероприятия «по выявлению иных эпизодов преступной деятельности».
Их подозревают в крупном хищении бюджетных средств, которые были выделены на развитие сельского хозяйства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», - говорится в сообщении ведомства.
Должности задержанных, количество членов организованной группы, а также другие детали дела там не уточняют.
«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР". Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 млн. руб.», - добавили в центре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
У членов группы «обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность», без подробностей сообщают в ведомстве.
Проводятся мероприятия «по выявлению иных эпизодов преступной деятельности».
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