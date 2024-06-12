Возрастное ограничение 18+

Нетрезвый молодой человек серьёзно покалечился в ДТП под Екатеринбургом

09.36 Четверг, 20 июня 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около четырёх часов утра, в посёлке Шабры под Екатеринбургом на улице Тальковой произошла авария, в результате которой пострадал нетрезвый 20-летний молодой человек.

Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, парень получил перелом бедра и травму головы – его госпитализировали в 36-ю ЦГБ. Ещё трое участников аварии самостоятельно смогли покинуть место аварии. Кто именно был водителем неизвестно. Однако сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ДТП, предполагают, что машиной управлял покалечившийся парень. Об этом также свидетельствуют слова очевидцев. На вид он был пьян, но проводить освидетельствование ему не стали, так как ему требовалась медицинская помощь.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии, подвергающим жизнь и здоровье окружающих опасности и не позволять своим близким садиться за руль в пьяном виде, а также призываем граждан о содействии в выявлении указанных нарушителей, сообщайте о таких фактах в полицию по номеру "02" или "102"»,

– попросили в пресс-группе.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Молодой екатеринбуржец на электросамокате сбил 13-летнюю девочку
12 июня 2024
Перелом голени получила угодившая под машину на Белинского 11-летняя екатеринбурженка
13 июня 2024
ДТП с тремя пострадавшими произошло на свердловской трассе по вине подростка без водительских прав
18 июня 2024
Девятилетний пассажир питбайка погиб в ДТП в Талицком районе
11 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга

Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:47 Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 17,6%
11:16 Четыре человека перевернулись в «Ниссане» на Кольцовском тракте
10:43 К екатеринбуржцам у «Оперного театра» пристаёт наглый попрошайка
09:49 Администрацию Екатеринбурга оштрафовали за проведение ярмарки у себя под окнами
09:36 Нетрезвый молодой человек серьёзно покалечился в ДТП под Екатеринбургом
21:09 Облава на нелегальных мигрантов напугала екатеринбургских слепых
20:25 В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана
19:59 В Нижнем Тагиле погиб нарушитель-пешеход
19:32 Дом Кино в Екатеринбурге бесплатно покажет современное французское кино
19:11 В семи парках Екатеринбурга запретили ездить на электросамокатах
18:32 В Свердловской области насчитывается уже три случая гибели ехавших на мототранспорте детей
17:34 В Екатеринбурге на голову клиента фитнес-клуба упала шестикилограммовая гантель
17:00 Екатеринбург вошёл в топ-10 городов России по популярности доставки продуктов
16:58 После трагедии на Союзной прокуратура внесла представление начальнику ГИБДД Екатеринбурга
16:07 Алапаевская прокуратура взыскала с «Авиалесоохраны» 700 тысяч в пользу работника за переломом позвоночника
15:30 Свердловские спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре 19 и 20 июня
14:47 По улицам Екатеринбурга и Верхней Пышмы проедут винтажные автомобили
13:52 Площадь пожаров в Свердловских лесах сократилась на четыре гектара
12:59 С начала лета на свердловских водоёмах утонуло 19 человек
12:34 Екатеринбуржца, пытавшегося зарезать соседа, ждёт суд
11:44 В Екатеринбурге воду в Исети признали пригодной для плавания
11:32 Смертельная авария произошла на Пермском тракте под Талицей
10:50 В Каменске-Уральском умерла новорождённая малышка
10:30 В Нижнесергинском районе 11-летний велосипедист попал под машину
09:47 В Артёмовском прокуратура обязала администрацию провести трубы к пяти домам
09:11 Пожар площадью 675 «квадратов» произошёл в Асбесте
Все новости Свердловской области
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
Все новости России и мира
11:47 Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 17,6%
11:45 Валерий Сухих: Новая налоговая мера станет значимой поддержкой не только для предприятий, но и для техникумов и колледжей
11:16 Четыре человека перевернулись в «Ниссане» на Кольцовском тракте
10:43 К екатеринбуржцам у «Оперного театра» пристаёт наглый попрошайка
10:29 С пермского предпринимателя взыскан судебный штраф за уклонение от уплаты налогов
09:49 Администрацию Екатеринбурга оштрафовали за проведение ярмарки у себя под окнами
09:36 Нетрезвый молодой человек серьёзно покалечился в ДТП под Екатеринбургом
21:09 Облава на нелегальных мигрантов напугала екатеринбургских слепых
20:25 В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана
19:59 В Нижнем Тагиле погиб нарушитель-пешеход
19:32 Дом Кино в Екатеринбурге бесплатно покажет современное французское кино
19:11 В семи парках Екатеринбурга запретили ездить на электросамокатах
18:32 В Свердловской области насчитывается уже три случая гибели ехавших на мототранспорте детей
17:34 В Екатеринбурге на голову клиента фитнес-клуба упала шестикилограммовая гантель
17:00 Екатеринбург вошёл в топ-10 городов России по популярности доставки продуктов
16:58 После трагедии на Союзной прокуратура внесла представление начальнику ГИБДД Екатеринбурга
16:35 Состав из цемента и «сшитого» полимера ученых Пермского политеха и ПермНИПИнефть предотвратит катастрофические осложнения при строительстве скважин
16:07 Алапаевская прокуратура взыскала с «Авиалесоохраны» 700 тысяч в пользу работника за переломом позвоночника
15:30 Свердловские спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре 19 и 20 июня
14:47 По улицам Екатеринбурга и Верхней Пышмы проедут винтажные автомобили
13:52 Площадь пожаров в Свердловских лесах сократилась на четыре гектара
12:59 С начала лета на свердловских водоёмах утонуло 19 человек
12:34 Екатеринбуржца, пытавшегося зарезать соседа, ждёт суд
12:31 Под контролем судебных приставов ООО «Алендвик» привело в порядок защитное сооружение гражданской обороны
11:44 В Екатеринбурге воду в Исети признали пригодной для плавания
11:32 Смертельная авария произошла на Пермском тракте под Талицей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK