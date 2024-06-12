Нетрезвый молодой человек серьёзно покалечился в ДТП под Екатеринбургом





– попросили в пресс-группе. «Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии, подвергающим жизнь и здоровье окружающих опасности и не позволять своим близким садиться за руль в пьяном виде, а также призываем граждан о содействии в выявлении указанных нарушителей, сообщайте о таких фактах в полицию по номеру "02" или "102"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, около четырёх часов утра, в посёлке Шабры под Екатеринбургом на улице Тальковой произошла авария, в результате которой пострадал нетрезвый 20-летний молодой человек.Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, парень получил перелом бедра и травму головы – его госпитализировали в 36-ю ЦГБ. Ещё трое участников аварии самостоятельно смогли покинуть место аварии. Кто именно был водителем неизвестно. Однако сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ДТП, предполагают, что машиной управлял покалечившийся парень. Об этом также свидетельствуют слова очевидцев. На вид он был пьян, но проводить освидетельствование ему не стали, так как ему требовалась медицинская помощь.