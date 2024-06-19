Возрастное ограничение 18+

Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 17,6%

11.47 Четверг, 20 июня 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга растут как на дрожжах. За год средняя стоимость жилья в новом доме выросла на 17,6% или на 1,1 миллиона рублей. Такие данные «Вечерним ведомостям» привели эксперты аналитического сервиса «Объектив.РФ».

«Год назад новую квартиру в Екатеринбурге можно было купить в среднем за 6,23 миллиона, а сейчас – за 7,33 миллиона рублей», – сказали аналитики.

В мае 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичной недвижимости достигла 150 447 рублей, что на 1,4% больше, чем в апреле, и на 19,5% больше, чем в мае 2023 года. При этом в июне, согласно предварительным данным, рост цен ускорился и квадратный метр подорожал до 152,8 тысячи рублей. Таким образом, рост с начала года составил уже 6,6%, а по сравнению с июнем минувшего года – 21,9%.

Отмечается также то, что динамика цен на квадратный метр жилья оказалась сильнее, чем динамика средней стоимости квартиры: 19,5% против 17,6%. Специалисты объяснили это тем, что это произошло за счёт уменьшения средней площади лота: если в мае 2023 года она составляла 49,5 м2, то за год снизилась на 1,5%, до 48,7 м2.

«Рост цен на рынке недвижимости продолжается, чему способствует сразу несколько факторов: сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%, общая инфляция и удорожание не только строительных материалов, но и работ — отрасль столкнулась с серьезным дефицитом кадров. Заметное оживление спроса, к которому привело приближение срока отмены льготных ипотечных программ, также сказывается на ценообразовании»,

– объяснила аналитик Российской гильдии риелторов, руководитель центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбург вошёл в топ-10 городов России по популярности доставки продуктов
19 июня 2024
В Красноуральске сотрудники прокуратуры поверяют качество питьевой воды
11 июня 2024
Более 15 тысяч человек покусали клещи в Свердловской области
11 июня 2024
Птенец дрозда выпал из гнезда прямо в центре Екатеринбурга
13 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга

Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:47 Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 17,6%
11:16 Четыре человека перевернулись в «Ниссане» на Кольцовском тракте
10:43 К екатеринбуржцам у «Оперного театра» пристаёт наглый попрошайка
09:49 Администрацию Екатеринбурга оштрафовали за проведение ярмарки у себя под окнами
09:36 Нетрезвый молодой человек серьёзно покалечился в ДТП под Екатеринбургом
21:09 Облава на нелегальных мигрантов напугала екатеринбургских слепых
20:25 В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана
19:59 В Нижнем Тагиле погиб нарушитель-пешеход
19:32 Дом Кино в Екатеринбурге бесплатно покажет современное французское кино
19:11 В семи парках Екатеринбурга запретили ездить на электросамокатах
18:32 В Свердловской области насчитывается уже три случая гибели ехавших на мототранспорте детей
17:34 В Екатеринбурге на голову клиента фитнес-клуба упала шестикилограммовая гантель
17:00 Екатеринбург вошёл в топ-10 городов России по популярности доставки продуктов
16:58 После трагедии на Союзной прокуратура внесла представление начальнику ГИБДД Екатеринбурга
16:07 Алапаевская прокуратура взыскала с «Авиалесоохраны» 700 тысяч в пользу работника за переломом позвоночника
15:30 Свердловские спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре 19 и 20 июня
14:47 По улицам Екатеринбурга и Верхней Пышмы проедут винтажные автомобили
13:52 Площадь пожаров в Свердловских лесах сократилась на четыре гектара
12:59 С начала лета на свердловских водоёмах утонуло 19 человек
12:34 Екатеринбуржца, пытавшегося зарезать соседа, ждёт суд
11:44 В Екатеринбурге воду в Исети признали пригодной для плавания
11:32 Смертельная авария произошла на Пермском тракте под Талицей
10:50 В Каменске-Уральском умерла новорождённая малышка
10:30 В Нижнесергинском районе 11-летний велосипедист попал под машину
09:47 В Артёмовском прокуратура обязала администрацию провести трубы к пяти домам
09:11 Пожар площадью 675 «квадратов» произошёл в Асбесте
Все новости Свердловской области
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
Все новости России и мира
11:47 Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 17,6%
11:45 Валерий Сухих: Новая налоговая мера станет значимой поддержкой не только для предприятий, но и для техникумов и колледжей
11:16 Четыре человека перевернулись в «Ниссане» на Кольцовском тракте
10:43 К екатеринбуржцам у «Оперного театра» пристаёт наглый попрошайка
10:29 С пермского предпринимателя взыскан судебный штраф за уклонение от уплаты налогов
09:49 Администрацию Екатеринбурга оштрафовали за проведение ярмарки у себя под окнами
09:36 Нетрезвый молодой человек серьёзно покалечился в ДТП под Екатеринбургом
21:09 Облава на нелегальных мигрантов напугала екатеринбургских слепых
20:25 В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана
19:59 В Нижнем Тагиле погиб нарушитель-пешеход
19:32 Дом Кино в Екатеринбурге бесплатно покажет современное французское кино
19:11 В семи парках Екатеринбурга запретили ездить на электросамокатах
18:32 В Свердловской области насчитывается уже три случая гибели ехавших на мототранспорте детей
17:34 В Екатеринбурге на голову клиента фитнес-клуба упала шестикилограммовая гантель
17:00 Екатеринбург вошёл в топ-10 городов России по популярности доставки продуктов
16:58 После трагедии на Союзной прокуратура внесла представление начальнику ГИБДД Екатеринбурга
16:35 Состав из цемента и «сшитого» полимера ученых Пермского политеха и ПермНИПИнефть предотвратит катастрофические осложнения при строительстве скважин
16:07 Алапаевская прокуратура взыскала с «Авиалесоохраны» 700 тысяч в пользу работника за переломом позвоночника
15:30 Свердловские спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре 19 и 20 июня
14:47 По улицам Екатеринбурга и Верхней Пышмы проедут винтажные автомобили
13:52 Площадь пожаров в Свердловских лесах сократилась на четыре гектара
12:59 С начала лета на свердловских водоёмах утонуло 19 человек
12:34 Екатеринбуржца, пытавшегося зарезать соседа, ждёт суд
12:31 Под контролем судебных приставов ООО «Алендвик» привело в порядок защитное сооружение гражданской обороны
11:44 В Екатеринбурге воду в Исети признали пригодной для плавания
11:32 Смертельная авария произошла на Пермском тракте под Талицей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK