Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 17,6%





– объяснила аналитик Российской гильдии риелторов, руководитель центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая. «Рост цен на рынке недвижимости продолжается, чему способствует сразу несколько факторов: сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%, общая инфляция и удорожание не только строительных материалов, но и работ — отрасль столкнулась с серьезным дефицитом кадров. Заметное оживление спроса, к которому привело приближение срока отмены льготных ипотечных программ, также сказывается на ценообразовании»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга растут как на дрожжах. За год средняя стоимость жилья в новом доме выросла на 17,6% или на 1,1 миллиона рублей. Такие данные «Вечерним ведомостям» привели эксперты аналитического сервиса «Объектив.РФ».«Год назад новую квартиру в Екатеринбурге можно было купить в среднем за 6,23 миллиона, а сейчас – за 7,33 миллиона рублей», – сказали аналитики.В мае 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичной недвижимости достигла 150 447 рублей, что на 1,4% больше, чем в апреле, и на 19,5% больше, чем в мае 2023 года. При этом в июне, согласно предварительным данным, рост цен ускорился и квадратный метр подорожал до 152,8 тысячи рублей. Таким образом, рост с начала года составил уже 6,6%, а по сравнению с июнем минувшего года – 21,9%.Отмечается также то, что динамика цен на квадратный метр жилья оказалась сильнее, чем динамика средней стоимости квартиры: 19,5% против 17,6%. Специалисты объяснили это тем, что это произошло за счёт уменьшения средней площади лота: если в мае 2023 года она составляла 49,5 м2, то за год снизилась на 1,5%, до 48,7 м2.