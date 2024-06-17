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Сразу пять уголовных дел завели на свидетелей за дачу ложных показаний в Свердловском областном суде
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сразу пять уголовных дел завели на свидетелей за дачу ложных показаний в Свердловском областном суде. Они были даны в рамках гражданского дела, в котором оспаривалась смена руководства известной в регионе общественной организации – «Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов» (ЕГООИР).
«Вечерние ведомости» подробно писали об этой истории два года назад. Если вкратце, то в этой охотничьей общественной организации весьма странным образом прошла смена руководства. Которая была больше похожа на передачу власти по наследству. Часть членов ЕГООИР резонно поставила по этому поводу вопросы, но вместо внятных ответов проводившие совет и конференцию люди начали юлить, предоставлять странные документы (и не предоставлять другие), и спор в итоге перешёл в судебную плоскость.
В этот вторник, 18 июня, после трёх лет судебных разбирательств, Свердловский областной суд, наконец, поставил в деле точку и признал конференцию незаконной. А на пятерых членов ЕГООИР, пытавшихся доказать обратное, возбудили уголовные дела.
«Вечерние ведомости» подробно писали об этой истории два года назад. Если вкратце, то в этой охотничьей общественной организации весьма странным образом прошла смена руководства. Которая была больше похожа на передачу власти по наследству. Часть членов ЕГООИР резонно поставила по этому поводу вопросы, но вместо внятных ответов проводившие совет и конференцию люди начали юлить, предоставлять странные документы (и не предоставлять другие), и спор в итоге перешёл в судебную плоскость.
В этот вторник, 18 июня, после трёх лет судебных разбирательств, Свердловский областной суд, наконец, поставил в деле точку и признал конференцию незаконной. А на пятерых членов ЕГООИР, пытавшихся доказать обратное, возбудили уголовные дела.
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