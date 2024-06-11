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В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве растет число жителей, обратившихся к врачам с симптомами отравления. Люди госпитализированы с подозрением на ботулизм.
За медицинской помощью на данный момент обратился 121 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.
Ботулизм - это инфекционное заболевание, возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма (не передается от человека к человеку).
С 14 по 15 июня в больницы обратились 10 человек. В субботу, 15 июня, в Роспотребнадзоре предупредили население об опасной продукции, ставшей причиной заболеваний в Москве. «Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - "Салат лобио", изготовитель: ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН", и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком", изготовитель: ООО "Гастропорт"», - сообщили в ведомстве.
Оборот продукции этих производителей был приостановлен. Позже СК возбудил уголовное дело.
За медицинской помощью на данный момент обратился 121 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.
Ботулизм - это инфекционное заболевание, возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма (не передается от человека к человеку).
С 14 по 15 июня в больницы обратились 10 человек. В субботу, 15 июня, в Роспотребнадзоре предупредили население об опасной продукции, ставшей причиной заболеваний в Москве. «Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - "Салат лобио", изготовитель: ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН", и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком", изготовитель: ООО "Гастропорт"», - сообщили в ведомстве.
Оборот продукции этих производителей был приостановлен. Позже СК возбудил уголовное дело.
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