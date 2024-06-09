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СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян

17.25 Пятница, 14 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СК РФ подтвердили информацию о том, что водитель, сбивший насмерть пешеходов в Благовещенске, был пьян.

"Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов", - говорится в релизе СК РФ.

В ведомстве не называют количество погибших и раненых. "Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте", - сообщает СК.

По данным Минздрава региона, погибли трое, семеро госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте работает следственно-оперативная группа.

Губернатор Амурской области ранее заявил, что водитель задержан.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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