В Екатеринбурге из-за дождя потоп и пробки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Изнывающий от жары Екатеринбург мечтательно думал о дожде, но нервно вздрогнул, когда хляби небесные всё же разверзлись. И хоть сегодняшний дождь не бьёт рекордов по мощности и продолжительности, выяснилось, что уральская столица к непогоде не готова.На многих улицах Екатеринбурга образовались гигантские лужи и водные потоки, по силе и масштабам сравнимые с иными горными реками. Такое повторяется почти каждый год — дождевая канализация опять не справляется с водой, льющейся с неба. Страдают от этого все — пешеходы, выискивающие брода и шарахающиеся от пролетающих мимо машин, водители, которые прочно встали в большие пробки почти во всех районах города. Местами они достигают девяти баллов, если верить сервису «Яндекса».Забавно, что некоторые коммунальные службы будто бы дождика и не заметили. Так, подписчики телеграм-канала «Пионерский Екатеринбург» заметили на одной из улиц работников, которые очень старательно и ответственно, прямо в дождь… поливают клумбы.