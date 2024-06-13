В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян

Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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МВД опровергает информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян.«Признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», — написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм канале.Она ответила, что частая причина ошибок связана с употреблением буквы «ё» и ее некорректная транслитерация.МИД РФ ранее рекомендовал россиянам проверять данные и заблаговременно устранять разночтения имен в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы.