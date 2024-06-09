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Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Амурской области рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске.
Напомним, водитель минивэна на большой скорости вылетел на тротуар в группу пешеходов. Глава региона подтвердил информацию о признаках алкогольного опьянения у водителя.
“Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие”, - написал в телеграм-канале Василий Орлов.
По его словам, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи. “Всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело”, - заявил губернатор.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что погибли трое, среди них двое детей. Семь человек госпитализированы.
По предварительным данным, перед тем, как вылететь на тротуар, минивэн столкнулся с мотоциклом. Официально эту информацию пока не комментировали.
Напомним, водитель минивэна на большой скорости вылетел на тротуар в группу пешеходов. Глава региона подтвердил информацию о признаках алкогольного опьянения у водителя.
“Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие”, - написал в телеграм-канале Василий Орлов.
По его словам, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи. “Всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело”, - заявил губернатор.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что погибли трое, среди них двое детей. Семь человек госпитализированы.
По предварительным данным, перед тем, как вылететь на тротуар, минивэн столкнулся с мотоциклом. Официально эту информацию пока не комментировали.
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