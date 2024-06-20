Справка о невменяемости Далера Бобиева оказалась подделкой

– пишет агентство.

«Вероника Наумова утверждала, что в детском саду существует справка о невменяемости Далера. Однако заведующая учреждения отказалась от нее, признав, что документ был подделан и информация в нем не соответствует действительности. Гилева активно сотрудничает со следствием»,