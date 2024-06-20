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Справка о невменяемости Далера Бобиева оказалась подделкой
Фото: Вечерние ведомости
Справка о невменяемости шестилетнего Далера Бобиева была поддельной. Об этом, ссылаясь на знакомого с ходом уголовного дела адвоката, сообщает URA.RU.
По данным информационного агентства, директриса детского садика, куда ходил погибший мальчик, Анна Гилева признала в суде, что подделала справку о невменяемости убитого приемного мальчика Далера Бобиева и передала её опекунше Веронике Наумовой.
Официального подтверждения этой информации ещё не было.
Ранее появились сведения о том, что предложить спрятать тело мальчика мог супруг обвиняемой в убийстве.
По данным информационного агентства, директриса детского садика, куда ходил погибший мальчик, Анна Гилева признала в суде, что подделала справку о невменяемости убитого приемного мальчика Далера Бобиева и передала её опекунше Веронике Наумовой.
«Вероника Наумова утверждала, что в детском саду существует справка о невменяемости Далера. Однако заведующая учреждения отказалась от нее, признав, что документ был подделан и информация в нем не соответствует действительности. Гилева активно сотрудничает со следствием»,
– пишет агентство.
Официального подтверждения этой информации ещё не было.
Ранее появились сведения о том, что предложить спрятать тело мальчика мог супруг обвиняемой в убийстве.
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